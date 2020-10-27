Вечером 27 октября в телеграм-каналах появились фото приказа об отчислении трех студентов БГАИ.

Как минимум одного из них — за участие в акции. Еще двум — официально сделали выговор. Документ вступил в силу с 26 октября, передает TUT.by.

В тексте приказа говорится, что Серафима Ганичева (3-й курс), Александра Данилкина (5-й курс) и Карину Чакур (5-й курс) отчисляют с 26.10.2020. Основание — объяснительная записка самого студента или докладная записка заведующего кафедрой живописи Владимира Масленникова, а также протокол заседания Совета профилактики и предотвращения правонарушений и пьянства от 26.10.2020 № 9.

Подписи проректора по учебной работе Елены Бохан и декана художественного факультета Анны Кононовой под приказом отсутствуют.

Один из отчисленных студентов (он попросил не называть имя) говорит, что все началось 26 октября. Тогда его вызвали на профилактическую беседу с первым проректором Светланой Винокуровой:

— В ее кабинете было четыре человека: она, юрист академии и какие-то мужчина и женщина, наверное, из администрации. Я ответил, как все и было: участвовал в акции, да, — сказал он.

После этого, по словам студента, проректор Винокурова начала говорить, что «политика за пределами искусства»:

— И, мол, если хотите, ходите в политический вуз. После этого она сказала, что у меня выговор и это уже второй выговор. Хотя первый был летом 2019-го и, по идее, он должен быть аннулирован. За этот учебный год у меня выговоров нет. Или я чего-то не знаю? В общем, минут 30 назад я узнал о своем отчислении, — добавил студент.

В правилах внутреннего распорядка белорусских вузов обычно написано: отчисление как мера дисциплинарной ответственности может быть применено за систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение или ненадлежащее исполнение студентом обязанностей, возложенных на него законодательством.

TUT.BY пытался узнать подробности у ректора БГАИ Михаила Борозны, однако в 17.57 он не смог поговорить с нашим журналистом: секретарь сообщила, что сейчас он занят, а далее заканчивается его рабочий день.

Первый проректор Светлана Винокурова отказалась комментировать приказ, сославшись на то, что последнюю подпись ставит ректор.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя начало общенациональной забастовки в стране заявил, что белорусская молодежь, которая приобщается к оппозиционным протестам, должна «лишиться права быть студентами».