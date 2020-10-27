В Офисе президента отреагировали на решение Конституционного суда о признании неконституционными части положений антикоррупционного законодательства. Там заверили, что ничто не сможет остановить движение Украины «к максимальной прозрачности и добропорядочности в политике».

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ОП.

— Сегодня Конституционный Суд принял решение, которое имеет непосредственное отношение к созданию в стране системы максимальной прозрачности государственного управления и местного самоуправления. Полный текст решения Конституционного Суда пока не обнародован, но общество уже услышало немало спекулятивных политических заявлений, которые существенно искажают позицию государства и президента, — сказано в сообщении.

Офис президента подчеркнул, что система электронного декларирования «до сегодняшнего дня работала эффективно, наконец, показав украинскому народу, чем на самом деле владеют политики, и, позволив привлечь к ответственности нарушителей антикоррупционного законодательства».

— Несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены. Никакого отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически, — заверили в ОП.

На Банковой добавили, что ожидают публикации полного текста решения КСУ, и напомнили, что оно является таким же окончательным, как и евроинтеграционные стремления Украины.

— Президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил. Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности» — пообещали в пресс-службе.

Напомним, сегодня ряд СМИ сообщил, что Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, в частности статью 366−1.