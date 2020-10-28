По результатам обработки 100% протоколов, в одномандатном избирательном округе №208 на Черниговщине больше всего голосов получает кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Анатолий Григорьевич Гунько.
Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК
Анатолий Гунько проходит в парламент — за него отдали свои голоса 34,1% избирателей (21 245 голосов).
На втором месте Ляшко, которого поддержали 31,7% избирателей (19 799 голосов).
Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,69% голосов и занимает третье место.
Олег Ляшко сразу после выборов 25 октября заявил о своей победе на 208-м округе.
Напомним, согласно данным ЦИК, явка на одномандатном округе № 208 на выборах народного депутата в Черниговской области превысила показатели голосования на местных выборах по региону.
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По результатам обработки 100% протоколов, в одномандатном избирательном округе №208 на Черниговщине больше всего голосов получает кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Анатолий Григорьевич Гунько.
Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК
Анатолий Гунько проходит в парламент — за него отдали свои голоса 34,1% избирателей (21 245 голосов).
На втором месте Ляшко, которого поддержали 31,7% избирателей (19 799 голосов).
Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,69% голосов и занимает третье место.
Олег Ляшко сразу после выборов 25 октября заявил о своей победе на 208-м округе.
Напомним, согласно данным ЦИК, явка на одномандатном округе № 208 на выборах народного депутата в Черниговской области превысила показатели голосования на местных выборах по региону.