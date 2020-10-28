В Борщаговской ОТГ на Киевщине, где по предварительным подсчетам голосов побеждает кандидат от партии «Европейская Солидарность», происходит массовый подкуп и фальсификация результатов.

Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар, передает пресс-служба «Евросолидарности».

Виктория Сюмар отметила, что в приемной нынешнего главы Петропавловской Борщаговки Алексея Кадебского обнаружила большие суммы наличности, списки избирателей с подписями, протоколы с мокрыми печатями, пачки паспортных данных. Также народный депутат сообщила, что когда она пыталась попасть на заседание УИК, на нее совершили нападение заместитель Алексея Кадебского и завхоз, который находится в состоянии алкогольного опьянения.

В здании, где происходят события, находится Территориальная избирательная комиссия, которая принимает протоколы с 17 избирательных участков Борщаговской ОТГ, там же находится одна из УИК, и кабинет действующего председателя Петропавловской Борщаговки Кадебского, который также является кандидатом на пост главы ОТГ.

Три участка, на которых победу одержал Кадебский, уже сдали протоколы. Остальные 14 участков, где одерживает победу кандидат от партии «Европейская Солидарность» Олесь Кудрик, почему-то не принимаются. Протоколы отправляются бесконечно на уточнение, чтобы викривить данные — говорит представитель «ЕС» Владислав Дзивидзинский. Он отметил, что по первым протоколам преимущество кандидата от партии «Европейская Солидарность» составляет 10% −12%.

— Сейчас идут следственные действия. Сегодня перенесли заседание территориальной избирательной комиссии. Я пыталась зайти в кабинет господина Кадебского, чтобы предупредить его о недопустимости фальсификации. Здесь находилась его секретарша. Я увидела прямо у нее не столе протоколы с мокрыми печатями. Я пыталась это сфотографировать. Туда залетели два человека, они меня грубо выталкивали и дали даже по ребрам немного. Я вызвала полицию. Полиция нашлась быстро, — расскала Виктория Сюмар.

По ее словам, следственные действия показали, что в этом кабинете была полная черная бухгалтерия. Там обнаружилии списки избирателей, их паспортные данные, деньги в кульках, сфальсифицированые удостоверения членов ТИК, а также протоколы, на которых стоят мокрые печати и которые просто заполняли.

— То есть человек в тот момент, когда я просто зашла в приемную, заполнял протоколы, фактически фальсифицировал выборы. И очевидно это вызвало такую агрессию в отношении меня. Я хочу поблагодарить работников полиции, быстро сработали. И собственно говоря, следственные действия, когда выламали двери в этот кабинет, из которого меня выталкивали и быстро закрыли люди, — выяснили и нашли все эти фактические доказательства фальсификации выборов в Борщаговской ОТГ, — отметила народный депутат.

Напомним, Первомайская городская территориальная избирательная комиссия была вынуждена приостановить свою работу из-за болезни главы комиссии Любови Оцик. Это вызвало неоднозначную реакцию участников избирательного процесса, а в дело вмешалась полиция.