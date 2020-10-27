Первомайская городская территориальная избирательная комиссия была вынуждена приостановить свою работу из-за болезни главы комиссии Любови Оцик. Это вызвало неоднозначную реакцию участников избирательного процесса, а в дело вмешалась полиция.

Подсчёт бюллетеней и протоколов по Первомайской ТИК остановили в полночь, говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

— Комиссия сделала технический перерыв в связи с тем, что нет ни головы, ни заместителя, ни секретаря. Они все заболели. Выбрали председательствующую и секретаря заседания, потому что заседание идёт без перерыва, — рассказала Антонина Григоренко, корреспондент «Точки опоры».

Член ТИК Виктор Вонберг утверждает, что члены комиссии таким решением закон не нарушили.

— Закон и процедура не нарушены. По-человечески, я считаю, поступили правильно — у человека 39,1 температура, ну не выдержит человек, как ни старайтесь. Сейчас мы всё это (работу, — прим.) восстанавливаем после технического перерыва, не завершая заседание ТИК, продолжаем работать. Всё в рамках закона, — сказал он.

После перерыва на заседание члены комиссии сошлись около 11:00. Из 18 членов присутствовали 12. Пока комиссия собиралась, полиция опрашивала участников избирательного процесса.

Виктор Вонберг также поделился промежуточными результатами подсчета по 21 участку. Партия «Евросолидарность» лидирует на голосовании за депутатов городского совета. На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь», на третьем — «Слуга народа».

Напомним, что по состоянию на 16:00 из четырех районных территориальных избирательных комиссий Николаева обработали все протоколы только члены комиссии Корабельного района.

При этом более 91% участковых избирательных комиссий по всей Украине завершили подсчет голосов на местных выборах.