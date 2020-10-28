За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7474 человек.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро среды, 28 октября.

Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Харьковской (+635), Одесской (+567) областях, Киеве (+563), Днепропетровской (+497), Львовской (+398) и Черновицкой (+392) областях.

Всего с начала пандемии в Украине подтвердили COVID-19 уже у 363 075 человек.

Напомним, что правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений. Решение о делении страны на зоны пересматривают раз в 7 дней.