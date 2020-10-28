Суточная смертность в Европе от COVID-19 выросла почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей.
Об этом сообщает ВВС.
Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис сказала, что большинство новых случаев заражения приходится на Францию, Испанию, Великобританию, Нидерланды и Россию.
— Проблема состоит в том, что отделения интенсивной терапии в больницах сейчас начинают наполняться очень больными людьми, - отметила она.
Россия сообщала о суточном рекорде 320 смертей, всего в России связанных с ковидом 26 589 летальных случаев.
Резкий рост наблюдается и в Италии, где за сутки был зафиксирован 221 смертельный исход. Во вторник общее количество смертей в Австрии превысило 1000.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки от коронавируса умерли 165 человек. Больше всего смертей во Львовской области.
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Суточная смертность в Европе от COVID-19 выросла почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей.
Об этом сообщает ВВС.
Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис сказала, что большинство новых случаев заражения приходится на Францию, Испанию, Великобританию, Нидерланды и Россию.
— Проблема состоит в том, что отделения интенсивной терапии в больницах сейчас начинают наполняться очень больными людьми, - отметила она.
Россия сообщала о суточном рекорде 320 смертей, всего в России связанных с ковидом 26 589 летальных случаев.
Резкий рост наблюдается и в Италии, где за сутки был зафиксирован 221 смертельный исход. Во вторник общее количество смертей в Австрии превысило 1000.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки от коронавируса умерли 165 человек. Больше всего смертей во Львовской области.