Суточная смертность в Европе от COVID-19 выросла почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает ВВС.

Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис сказала, что большинство новых случаев заражения приходится на Францию, Испанию, Великобританию, Нидерланды и Россию.

— Проблема состоит в том, что отделения интенсивной терапии в больницах сейчас начинают наполняться очень больными людьми, - отметила она.

Россия сообщала о суточном рекорде 320 смертей, всего в России связанных с ковидом 26 589 летальных случаев.

Резкий рост наблюдается и в Италии, где за сутки был зафиксирован 221 смертельный исход. Во вторник общее количество смертей в Австрии превысило 1000.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки от коронавируса умерли 165 человек. Больше всего смертей во Львовской области.