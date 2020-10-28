Украина заинтересована сотрудничать с Корейским экспортно-импортным банком в развитии высокоскоростного железнодорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

— Мы готовы внедрять совместный проект по развитию высокоскоростного железнодорожного движения, но при наличии выгодных финансовых условий будущего сотрудничества, - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий на встрече с представителями компании Hyundai Corporation.

Он отметил, что последние несколько месяцев МИУ вело диалог с представителями Hyundai Corporation относительно возможных форматов сотрудничества и процедур заключения необходимых соглашений. Мининфраструктуры ожидает положительного решения корейского правительства по этому вопросу.

Отмечается, что проект «Высокоскоростные магистрали» предусматривает строительство новой инфраструктуры для высокоскоростного железнодорожного движения, депо и тяговых подстанций, а также приобретение 39 единиц подвижного состава высокоскоростных магистралей на сумму 1,3 миллиарда долларов.

По предварительным оценкам, общая длина путей, которую планируется построить, составляет более 2 тысяч километров, а потенциальное количество перевозимых пассажиров — 5 миллионов в год.

Напомним, что в Министерстве инфраструктуры представили план из 3 этапов для восстановления регулярного пассажирского сообщения.