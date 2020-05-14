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В Министерстве инфраструктуры представили план из 3 этапов для восстановления регулярного пассажирского сообщения.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Громадське.
К концу недели Мининфраструктуры должно согласовать с Минздравом даты этапов.
На первом этапе планируется:
— восстановить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района),
— внутриобластные маршруты,
— 50% пригородных поездов, возить людей с/на работу в часы «пик»,
— поезда «Интерсити +» дальнего следования, ночной экспресс,
— внутреннее сообщение.
На втором этапе планируется:
— восстановить межобластные и международные перевозки, в частности позволят работать маршруткам,
— все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток,
— все пассажирские поезда по графику, кроме сезонных.
На третьем этапе восстановят:
— поезда международного сообщения и при необходимости — сезонные пассажирские рейсы в Украину,
— международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты.
Также будут действовать специальные условия перевозки: пассажиры и персонал должны быть в масках, измерять температуру перед поездкой, ограничение количества пассажиров, дезинфекция транспорта и социальное дистанцирование.
В то же время Криклий говорит, что работает с авиаперевозчиками и Министерством иностранных дел, чтобы определить, из каких стран начнется восстановление международного авиасообщения.
— Авиакомпании предлагают восстанавливать внутренние перелеты одновременно с международными, — пишет министр.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины прогнозирует, что полноценное международное авиасообщение в течение этого лета не возобновится.
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В Министерстве инфраструктуры представили план из 3 этапов для восстановления регулярного пассажирского сообщения.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Громадське.
К концу недели Мининфраструктуры должно согласовать с Минздравом даты этапов.
На первом этапе планируется:
— восстановить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района),
— внутриобластные маршруты,
— 50% пригородных поездов, возить людей с/на работу в часы «пик»,
— поезда «Интерсити +» дальнего следования, ночной экспресс,
— внутреннее сообщение.
На втором этапе планируется:
— восстановить межобластные и международные перевозки, в частности позволят работать маршруткам,
— все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток,
— все пассажирские поезда по графику, кроме сезонных.
На третьем этапе восстановят:
— поезда международного сообщения и при необходимости — сезонные пассажирские рейсы в Украину,
— международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты.
Также будут действовать специальные условия перевозки: пассажиры и персонал должны быть в масках, измерять температуру перед поездкой, ограничение количества пассажиров, дезинфекция транспорта и социальное дистанцирование.
В то же время Криклий говорит, что работает с авиаперевозчиками и Министерством иностранных дел, чтобы определить, из каких стран начнется восстановление международного авиасообщения.
— Авиакомпании предлагают восстанавливать внутренние перелеты одновременно с международными, — пишет министр.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины прогнозирует, что полноценное международное авиасообщение в течение этого лета не возобновится.