Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Громадське.

К концу недели Мининфраструктуры должно согласовать с Минздравом даты этапов.

На первом этапе планируется:

— восстановить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района), — внутриобластные маршруты, — 50% пригородных поездов, возить людей с/на работу в часы «пик», — поезда «Интерсити +» дальнего следования, ночной экспресс, — внутреннее сообщение.

На втором этапе планируется:

— восстановить межобластные и международные перевозки, в частности позволят работать маршруткам, — все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток, — все пассажирские поезда по графику, кроме сезонных.

На третьем этапе восстановят:

— поезда международного сообщения и при необходимости — сезонные пассажирские рейсы в Украину, — международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты.

Также будут действовать специальные условия перевозки: пассажиры и персонал должны быть в масках, измерять температуру перед поездкой, ограничение количества пассажиров, дезинфекция транспорта и социальное дистанцирование.

В то же время Криклий говорит, что работает с авиаперевозчиками и Министерством иностранных дел, чтобы определить, из каких стран начнется восстановление международного авиасообщения.

— Авиакомпании предлагают восстанавливать внутренние перелеты одновременно с международными, — пишет министр.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины прогнозирует, что полноценное международное авиасообщение в течение этого лета не возобновится.