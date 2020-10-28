Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что вакцина от гриппа будет завезена до конца ноября.
Об этом он сказал на брифинге сегодня, 28 октября, пишет «Новое время».
По его словам, в этом году производители собираются завезти на украинский рынок более 650 тысяч доз вакцины от гриппа.
— Это около 500 тысяч доз вакцины ваксигрип тетра производства Sanofi, это вакцины производителя Green Cross Corporation джиси флю, Южная Корея, это вакцина из Нидерландов Abbott. Все эти вакцины будут завезены в течение октября-ноября. Они начали уже снабжение. Они начали уже появляться в аптеках и медучреждениях, - сказал Максим Степанов.
Ранее сообщалось, что в Украине началась вакцинация граждан от гриппа. Для прививки населения в стране имеется 665 тысяч доз вакцины против гриппа.
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что вакцина от гриппа будет завезена до конца ноября.
Об этом он сказал на брифинге сегодня, 28 октября, пишет «Новое время».
По его словам, в этом году производители собираются завезти на украинский рынок более 650 тысяч доз вакцины от гриппа.
— Это около 500 тысяч доз вакцины ваксигрип тетра производства Sanofi, это вакцины производителя Green Cross Corporation джиси флю, Южная Корея, это вакцина из Нидерландов Abbott. Все эти вакцины будут завезены в течение октября-ноября. Они начали уже снабжение. Они начали уже появляться в аптеках и медучреждениях, - сказал Максим Степанов.
Ранее сообщалось, что в Украине началась вакцинация граждан от гриппа. Для прививки населения в стране имеется 665 тысяч доз вакцины против гриппа.