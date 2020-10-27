В Украине началась вакцинация граждан от гриппа. Для прививки населения в стране имеется 665 тыс. доз вакцины против гриппа.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава.

— К эпидсезону 2020-2021 годов в Украине поставлено 665 тысяч доз вакцины против гриппа. В ближайшее время Минздрав поставит в учреждения здравоохранения 40 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки медработников, работающих с больными коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении.

Ляшко отметил, что инфекционная болезнь, вызванная вирусом гриппа, обычно протекает в неосложненной форме, однако она может привести и к тяжелому течению болезни. Особенно это касается людей старшего возраста, беременных женщин, лиц с хроническими болезнями и маленьких детей.

— Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии Covid-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения. Поэтому важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, оказывающих помощь пациентам и реализуют меры борьбы с Covid-19, — отметил Виктор Ляшко.

В Минздраве напомнили, что в прошлом эпидсезоне в Украине вакцинировались 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составила 10,5%.

Напомним, украинская вакцина против коронавируса, изготовление которой займет до года, обойдется госбюджету в более 150 миллионов гривен.