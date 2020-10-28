В среду, 28 октября, в День изгнания нацистских оккупантов из Украины, николаевцы почтили память павших во Второй мировой войне.

Об это сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Представители общины Николаева - ветераны, военнослужащие, руководители области и города приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу в честь героев-десантников отряда Константина Ольшанского.

– Подвиг воинов, освобождавших Украину, навсегда останется в памяти благодарных потомков. Отмечая 76-ю годовщину освобождения Украины, низко кланяемся героям фронта и тыла, партизанам и подпольщикам. Желаем всем защитникам крепкого здоровья на долгие годы. Между событиями, происходившими в те памятные далекие времена, и событиями, происходящими в нашем государстве теперь, смело можно провести историческую параллель. Проходят годы, меняются поколения, и снова на защиту многовековой национальной идеи поднимаются патриоты. Безграничная наша благодарность и искренняя молитва - за вас! - раздалось над площадью.

Участники митинга склонили головы в скорбной минуте молчания.

Напомним, ранее в День Пресвятой Богородицы, Украинского казачества и День защитника Украины у мемориального комплекса «Струны памяти» в Николаеве почтили память павших героев.