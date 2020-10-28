В политической партии «Европейская Солидарность» подсчитали, что набирают 10,4% на выборах в Николаевский областной совет.

Данные параллельного подсчет голосовопубликованы на странице политсилы в Facebook.

Кроме того, согласно подсчетам голосов партии, в общинах на Николаевщине результат «Европейской Солидарности» следующий:

Баштанский городской совет — 19,3%;

Вознесенский городской совет — 14%;

Врадиевский поселковый совет — 14,4%;

Очаковский городской совет — 10,4%;

Первомайский городской совет — 17,1%;

Южноукраинский городской совет — 15,37%.

Глава Николаевской территориальной организации партии «Европейская Солидарность» Михаил Талпа отметил, что первые полученные результаты на местных выборах показательные по многим ключевым пунктам.

— Во-первых, люди за год поняли провальность политики новой власти — вместо системной работы мы получили критическую ситуацию по многим направлениям развития государства. Во-вторых, люди все же различают отличие местных выборов, поэтому поддержали реформу децентрализации, основанную именно нашей командой, которая дала много преимуществ для дальнейшего развития общин, - сказал Михаил Талпа.

Также он поблагодарил николаевцев, которые пришли на местные выборы и отдали свой голос за «Европейскую Солидарность».

— Я благодарю каждого, кто в день голосования отдал свой голос за нас и тех, кто сегодня продолжает защищать полученные результаты партии в селах, поселках и городах области — наблюдатели, члены УИК, ТИК и сами кандидаты. С такой поддержкой мы точно победим, - убежден глава областной организации партии Михаил Талпа.

Отмечается, что сейчас продолжается параллельный подсчет по результатам выборов в Николаевский городской совет.

По предварительным данным, «Европейская Солидарность» получает 6,95% голосов избирателей. Однако, на многих участковых избирательных участках города будет осуществляться пересчет голосов, поскольку были найдены многочисленные нарушения — 28 октября Центральная территориальная избирательная комиссия Николаева будет перечислять бюллетени на 16 УИК.

Напомним, что депутат Николаевского городского совета, глава городской организации партии «Европейская солидарность» Елена Киселева заявила, что ряд политических партий пытаются фальсифицировать результаты выборов и продать голоса.