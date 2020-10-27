Депутат Николаевского городского совета, глава городской организации партии «Европейская солидарность» Елена Киселева заявила, что ряд политически партий пытаются фальсифицировать результаты выборов и продать голоса.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
По словам Елены Киселевой, представители партий «Миколаївці», «Батьківщина», «Победа Пальчевского» и «За майбутнє» пытаются через своих представителей в избирательных комиссиях продают голоса, которые отдали за их политические силы тем партиям, которые находятся в шаге от преодоления 5% барьера.
— Очевидно, последние честные выборы прошли в Украине в 2019 году. То, что мы наблюдаем сейчас — это настоящий апофеоз беззакония и уверенности преступников в своей безнаказанности. Те аутсайдеры, с судьбой которых все было понятно еще до дня голосования: приватизированая конкретным местным политиком «Победа Пальчевского», мертворожденные «Миколаївці», «Батьківщина», один процент которой наглядно свидетельствует, что ее лучшие времена давно и безвозвратно прошли, «Майбах» Коломойского — все они через своих местных руководителей и членов комиссий прибегли сегодня к откровенной торговли теми крохами поддержки, которые выразили их избиратели. Именно сейчас в избирательных комиссиях идет лихорадочная борьба тех, кто остановился вплотную перед 5-процентным барьером, за то, чтобы переписать голоса неудачников на себя, — говорит Елена Киселева.
Она также отметила, что партия «Европейская солидарность» будет в судебном порядке преследовать и пресекать попытки фальсификаций результатов выборов.
— Желание отбить деньги, которые были вложены в заказные статьи, ролики и билборды вместо, например, выполнение предписаний экологической инспекции на заводе «Экотранс». А для этого необходимо любой ценой прорваться в совет и сесть на бюджетные потоки. Воля избирателей для этих дельцов — ничто. Они покупали и продавали места в партийных списках. Пришло время возвращать потраченное, поэтому ни один закон для них не преграда. Они — и те, кто продают голоса своих микропартий, и те, кто их скупает, пытаясь хоть в щелочку, но протолкнуть своих людей в советы, уверены, что им это удастся. Они не верят в неотвратимость наказания. Что ж, наша система правосудия, к сожалению, предоставляет им основания для подобного оптимизма. Однако — не в этом случае! Партия «Европейская солидарность» начнет и продолжит судебное преследование каждого участника этих фальсификаций. Каждое имя будет известным. Ни одно преступление, что будет совершено на избирательных участках и в комиссиях, не останется без реакции. Выигрывать, господа, надо честно, а проигрыш воспринимать достойно, — подчеркнула Елена Киселева.
Напомним, кандидат в депутаты Николаевского городского совета Максим Невенчанный заявил, что ему известно о попытках изменить результаты местных выборов таким образом, чтоб ряд партий смогли преодолеть барьер в 5%.
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Депутат Николаевского городского совета, глава городской организации партии «Европейская солидарность» Елена Киселева заявила, что ряд политически партий пытаются фальсифицировать результаты выборов и продать голоса.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
По словам Елены Киселевой, представители партий «Миколаївці», «Батьківщина», «Победа Пальчевского» и «За майбутнє» пытаются через своих представителей в избирательных комиссиях продают голоса, которые отдали за их политические силы тем партиям, которые находятся в шаге от преодоления 5% барьера.
— Очевидно, последние честные выборы прошли в Украине в 2019 году. То, что мы наблюдаем сейчас — это настоящий апофеоз беззакония и уверенности преступников в своей безнаказанности. Те аутсайдеры, с судьбой которых все было понятно еще до дня голосования: приватизированая конкретным местным политиком «Победа Пальчевского», мертворожденные «Миколаївці», «Батьківщина», один процент которой наглядно свидетельствует, что ее лучшие времена давно и безвозвратно прошли, «Майбах» Коломойского — все они через своих местных руководителей и членов комиссий прибегли сегодня к откровенной торговли теми крохами поддержки, которые выразили их избиратели. Именно сейчас в избирательных комиссиях идет лихорадочная борьба тех, кто остановился вплотную перед 5-процентным барьером, за то, чтобы переписать голоса неудачников на себя, — говорит Елена Киселева.
Она также отметила, что партия «Европейская солидарность» будет в судебном порядке преследовать и пресекать попытки фальсификаций результатов выборов.
— Желание отбить деньги, которые были вложены в заказные статьи, ролики и билборды вместо, например, выполнение предписаний экологической инспекции на заводе «Экотранс». А для этого необходимо любой ценой прорваться в совет и сесть на бюджетные потоки. Воля избирателей для этих дельцов — ничто. Они покупали и продавали места в партийных списках. Пришло время возвращать потраченное, поэтому ни один закон для них не преграда. Они — и те, кто продают голоса своих микропартий, и те, кто их скупает, пытаясь хоть в щелочку, но протолкнуть своих людей в советы, уверены, что им это удастся. Они не верят в неотвратимость наказания. Что ж, наша система правосудия, к сожалению, предоставляет им основания для подобного оптимизма. Однако — не в этом случае! Партия «Европейская солидарность» начнет и продолжит судебное преследование каждого участника этих фальсификаций. Каждое имя будет известным. Ни одно преступление, что будет совершено на избирательных участках и в комиссиях, не останется без реакции. Выигрывать, господа, надо честно, а проигрыш воспринимать достойно, — подчеркнула Елена Киселева.
Напомним, кандидат в депутаты Николаевского городского совета Максим Невенчанный заявил, что ему известно о попытках изменить результаты местных выборов таким образом, чтоб ряд партий смогли преодолеть барьер в 5%.