Из ковидного фонда Кабмин выделил МВД дополнительные 2 миллиарда для работников Нацполиции, задействованных в борьбе с COVID-19. Всего из фонда ведомство получило более 4,5 миллиарда.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.

Сначала Министерство внутренних дел получило из ковидного фонда 2,7 миллиарда, из которых более 2 предназначались Нацполиции. Средства направлены на доплаты сотрудникам полиции, обеспечивающих жизнедеятельность населения на время карантина.

Напомним, в Фонде борьбы с COVID-19 есть деньги на доплаты врачам, и на социальную поддержку. На сегодня использование ковидфонда составляет 40%.