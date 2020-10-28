Елена Киселева

Политическая партия «Европейская солидарность» требует массового пересчета голосов избирателей на выборах в Николаеве из-за нарушений законодательства при подсчете голосов и оформлении избирательной документации участковыми комиссиями.

Об этом в комментарии НикВести рассказала глава партии «Европейская солидарность» в Николаеве Елена Киселева.

— Было много информации о недобросовестном подсчете голосов и неправильном оформлении документов. Эти факты шли как бы нарастающим комом, информация. И с учетом особенностей нового избирательного кодекса и оформления документов комиссией, самый яркий пример - это ТИК Центрального района, которая отправляла на пересчет очень большое количество участковых комиссий. На данный момент это порядка 16 комиссий уже в состоянии пересчета. Но что самое интересное, мы вскрыли еще такой момент, по сути, это преступление, установили факт: Комиссия 480898, которая находится в библиотеке для взрослых по улице Потемкинской. Нашим члена комиссии не выдали экземпляры протоколов. Когда мы начали разбираться, по какой причине, этот клубок вообще приводил в недоумение. Выяснилось, что комиссия каким-то образом завезла часть бюллетеней в Центральную районную ТИК, там должны были быть протоколы в городской совет и протоколы по мэру. А с остальным вопросы вообще непонятные. Сегодня в 13:00 было назначено заседание, приехали представители туда, и в процессе был открыт сейф и установлен факт, что бюллетени находятся и вскрытые пакеты. Сейчас туда вызвана оперативная группа. Это ярчайшее нарушение избирательного законодательства. Это действительно статья уголовного кодекса. Кто заказчики, или это ошибки? Или это действительно спланированные акции какие-то с целью подтасовки результатов выборов? Мы верим и думаем, что это целенаправленные акции, а не ошибочные действия членов и глав комиссии. Но эти факты должны быть выяснены следствием, - сказала Елена Киселева.

По ее словам, это может происходить с целью подтасовки результатов выборов и прохождения в Николаевский горсовет партий, которые по результатам волеизъявления жителей города не проходили 5%-й барьер.

Также Елена Киселева высказалась о качественной составе избирательных комиссии и проведением подсчета голосов на этих выборах.

— Качественный состав комиссий и контроль за проведением подсчета голосов тоже на этих выборах, как мне приносят вести с полей, осуществляется ненадлежащим образом. Массово были ошибки во время подсчета голосов и оформления документов. Качественный состав комиссий, человеческий потенциал очень на низком уровне. Плюс, сама сложность подсчета голосов по новой модели избирательного законодательства, много рутинной работы, которую плохо выполнили. Можно считать, что плохо, а можно считать, что кто-то этим пользовался. Мы требуем пересчета, где это возможно на законодательном уровне. Давить и требовать пересчета везде закон не позволяет, если не установлены факты, нет причин для пересчета. Но общая тенденция, если бы было бы возможно, да, мы за массовый пересчет, - сказала Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на избирательном участке №480898 в Центральном районе наблюдатели выявили грубые нарушения в оформлении документации, а также хранении бюллетеней.

Напомним, неправильная упаковка избирательной документации привело к тому, что Центральная районная территориальная избирательная комиссия в Николаеве приняла решение о пересчете бюллетеней на 16 участках.