Основные импортеры украинского оружия по результатам 2019 года – Индия, Саудовская Аравия и Турция.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

С 1992 года и поныне украинский военный экспорт состоит из трех неравнозначных составляющих: поставки новой или складской техники, совместные разработки по конкретным заказам и обслуживание техники и оборудования советского производства.

До 2011 года на первом месте для Украины по прибыльности была продажа авиационной техники, а также предоставление услуг по ее модернизации и ремонту. На втором месте была бронетехника.

Однако после 2011 года благодаря «танковому прорыву» (заключение ряда контрактов, в том числе на поставку танков «Оплот» в Таиланд. – прим.) торговля бронетехникой вышла на первое место. Третье место традиционно занимала торговля средствами противовоздушной обороны.

Ситуация с экспортом оружия кардинально изменилась после аннексии Россией Крыма и начала военных действий на Донбассе весной 2014 года. Украине самой потребовалось оружие, поэтому все ресурсы военной промышленности были задействованы для решения внутренних проблем.

В результате на время выполнение части экспортных контрактов было приостановлено. Именно по этой причине Национальную гвардию доукомплектовывали танками Т-64 и БТР-3, которые предназначались для Анголы и Таиланда.

После 2015 года положение несколько стабилизировалось, однако на прежние объемы экспорта Украине выйти не удалось. Изменилась и структура поставок: основную часть составили высокотехнологичные продукты типа управляемых противотанковых ракет. Сошел на нет бизнес торговли советскими запасами – склады основательно опустошила война.

В 2016 году экс-генеральный прокурор Юрий Луценко озвучил суммы продаж военного имущества за 2005-2014 годы. За девять лет было распродано военного имущества, техники и оружия почти на 2 млрд долл.

Сейчас основным источником дохода для украинской оборонной промышленности является продажа противотанковых комплексов «Корсар» и «Стугна-П» (экспортное название «Скиф»), а также других высокоточных боеприпасов от государственного конструкторского бюро «Луч».