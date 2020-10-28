С начала текущих суток, 28 октября, на Донбассе было зафиксировано несколько вражеских обстрелов. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вооруженных формирований Российской Федерации совершили несколько обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно вблизи населенного пункта Водяное. Боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

– Провокационный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушали режим перемирия.