С начала текущих суток, 28 октября, на Донбассе было зафиксировано несколько вражеских обстрелов. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, вооруженных формирований Российской Федерации совершили несколько обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно вблизи населенного пункта Водяное. Боевики открывали огонь из стрелкового оружия.
– Провокационный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали, - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушали режим перемирия.
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С начала текущих суток, 28 октября, на Донбассе было зафиксировано несколько вражеских обстрелов. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, вооруженных формирований Российской Федерации совершили несколько обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно вблизи населенного пункта Водяное. Боевики открывали огонь из стрелкового оружия.
– Провокационный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали, - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушали режим перемирия.