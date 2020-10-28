Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков поручил пересмотреть решение о запрете журналистам более 20 изданий посещать парламент. Он требует «взвешенного решения» относительно перечня СМИ и оснований освобождения от аккредитации.
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.
— Понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Верховной рады предоставил срочное поручение пресс-службе Аппарата Верховной рады Украины пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований освобождения от аккредитации, — написала она.
Глава парламента, по ее словам, подчеркнул, что журналисты таких проектов, как «Следствие. Инфо» должны иметь «неоспоримое право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность».
Как сообщалось, комитет Верховной Рады по свободе слова запретил журналистам НикВести и другим представителям средства массовой информации посещать парламент.
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Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков поручил пересмотреть решение о запрете журналистам более 20 изданий посещать парламент. Он требует «взвешенного решения» относительно перечня СМИ и оснований освобождения от аккредитации.
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.
— Понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Верховной рады предоставил срочное поручение пресс-службе Аппарата Верховной рады Украины пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований освобождения от аккредитации, — написала она.
Глава парламента, по ее словам, подчеркнул, что журналисты таких проектов, как «Следствие. Инфо» должны иметь «неоспоримое право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность».
Как сообщалось, комитет Верховной Рады по свободе слова запретил журналистам НикВести и другим представителям средства массовой информации посещать парламент.