Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков поручил пересмотреть решение о запрете журналистам более 20 изданий посещать парламент. Он требует «взвешенного решения» относительно перечня СМИ и оснований освобождения от аккредитации.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

— Понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Верховной рады предоставил срочное поручение пресс-службе Аппарата Верховной рады Украины пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований освобождения от аккредитации, — написала она.

Глава парламента, по ее словам, подчеркнул, что журналисты таких проектов, как «Следствие. Инфо» должны иметь «неоспоримое право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность».

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по свободе слова запретил журналистам НикВести и другим представителям средства массовой информации посещать парламент.