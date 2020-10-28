В МИД Турции вызвали поверенного в делах Франции из-за опубликованной в сатирическом журнале Charlie Hebdo оскорбительной карикатуры на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на турецкие СМИ.

«Временный поверенный в делах посольства Франции в Анкаре был вызван в Министерство иностранных дел по поводу карикатуры в журнале Charlie Hebdo, которую министерство решительно осуждает», — говорится в сообщении.

Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган оскорбил своего французского коллегу Эммануэля Макрона.

Турецкие власти ранее осудили французский журнал за публикацию во вторник «глубоко оскорбительной карикатуры». Напомним, что Реджеп Эрдоган подал уголовную жалобу на Charlie Hebdo.