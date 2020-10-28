Соединенные Штаты готовы при необходимости пойти на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания Российской Федерации. Также США постепенно приближаются к достижению соглашения с Россией о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, пишет РБК-Украина.

— Мы вышли из договора, мы создаем гиперзвуковое оружие, мы создаем системы доставки в виде баллистических ракет, которые помогут обеспечить безопасность Америки... защитить наших союзников и сдерживать Китай. Мы развернем такие же ракеты, если это будет необходимо, в Европе, чтобы сдерживать Россию, — сказал он.

Напомним, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) утилизировало неисправные аппараты искусственной вентиляции легких, которые в разгар эпидемии в апреле передала Россия. Эти же аппараты в мае стали причиной пожаров в российских больницах.