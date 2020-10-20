Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) утилизировало неисправные аппараты искусственной вентиляции легких, которые в разгар эпидемии в апреле передала Россия. Эти же аппараты в мае стали причиной пожаров в российских больницах.

Об этом сообщает Forbes.

В марте, когда эпидемия начала набирать обороты, президент США Дональд Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью. Россия в апреле направила военно-транспортный самолет с медицинским оборудованием, в том числе 45 аппаратами ИВЛ Aventa-M. Их сразу распределили по больницам Нью-Йорка и Нью-Джерси, но так и не применили.

Для работы аппарата нужны были специальные адаптеры, которых не удавалось найти, а через несколько недель после «подарка» в российских больницах произошли пожары из-за ИВЛ, в результате чего погибли люди.

Кроме того, аппараты ИВЛ изготовил Уральский завод приборостроения, который с 2014 года находится под санкциями США.

Сначала в Кремле называли предоставление медицинского оборудования «гуманитарной помощью», но впоследствии выяснилось, что США заплатили за эти товары. Как пишет Forbes, стоимость подарка — 600 тысяч долларов. Но вместо денег США направили в Россию медицинские товары, в том числе 200 аппаратов ИВЛ на 5,6 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки отказались использовать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из РФ, которые, возможно, стали причиной пожаров в российских больницах.