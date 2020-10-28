28 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Андрея Шараскина, который займет место Святослава Вакарчука.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Андрей Шараскин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, является руководителем ООО «Театральная компания Андрея Шараскина». Шараскин (позывной Богема) является украинским добровольцем, ученым, режиссером и актером.

В 2014-2016 годах принимал участие в АТО на Донбассе, с 2016 года был заместителем командующего «Украинской добровольческой армии» по общественно-политическим вопросам. За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден «За мужество» III степени и медаль «Участник контртеррористической операции». Также имеет знак отличия министра обороны «Знак почета».