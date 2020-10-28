В Беларуси проректор по учебной работе государственной академии искусств Елена Бохан не подписала приказ об отчислении трех студентов из-за того, что они ходили на протесты против Лукашенко.

Об этом она сообщила Медиазоне.

— Я против таких отчислений. Отчислений за то, что студенты высказывают свою гражданскую позицию, — сказала Елена Бохан.

По словам Елены Бохан, она «сознательно не поставила подпись».

Однако проректор считает, что, скорее всего, студентов все равно отчислят.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя начало общенациональной забастовки в стране заявил, что белорусская молодежь, которая приобщается к оппозиционным протестам, должна «лишиться права быть студентами».

Он заявил, что те рабочие и студенты, которые не хотят работать из-за забастовки «Народный ультиматум», могут этого не делать. По мнению Лукашенко, таких людей в стране единицы