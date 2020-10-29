Первый президент Украины Леонид Кравчук, который возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, предложил составить план действий для разблокирования переговоров и выполнения Минских договоренностей.

По мнению Леонида Кравчука, в работе над планом должны принять участие представители Украины, России и ОБСЕ, сообщили в Офисе президента по итогам заседания ТКГ в среду, 28 октября.

Леонид Кравчук уточнил, что план должен учитывать предложения участников консультаций, а также наработки политических советников лидеров нормандской четверки, встреча которых состоялась в Париже в сентябре.

По словам представителей украинской делегации, участники консультаций дали принципиальное согласие на разработку этого плана действий. Это позволит разблокировать договоренности о разминировании 20 дополнительных участков в Донецкой и Луганской областях, а также разведение сил и средств на четырех согласованных участках.

Леонид Кравчук призвал россиян и представителей оккупационных администраций ОРДЛО разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами, не дожидаясь разработки предложенного плана. Украинские переговорщики напомнили, что передали оккупантам список заложников, на освобождении которых настаивают, еще в июле.

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине Хайди Грау попросила ускорить процесс освобождения, а также отметила готовность сторон придерживаться режима полного и всеобъемлющего перемирия в Донбассе.

Напомним, ранее украинская сторона передала в Трехстороннюю контактную группу список из четырех категорий заложников.