В Верховной раде отменили принятое ранее решение о лишении аккредитации журналистов более двух десятков СМИ, среди которых НикВести, посещать парламент. В парламенте извинились за такое решения.

Об этом в Facebook сообщила руководитель пресс-службы Аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк.

— Уважаемые коллеги журналисты! Предварительное решение о прекращении аккредитации отменено. Извините за такое решение! — написала Ирина Кармелюк.

Напомним, комитет Верховной Рады по свободе слова запретил журналистам НикВести и другим представителям средства массовой информации посещать парламент.