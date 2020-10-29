В Верховной раде отменили принятое ранее решение о лишении аккредитации журналистов более двух десятков СМИ, среди которых НикВести, посещать парламент. В парламенте извинились за такое решения.
Об этом в Facebook сообщила руководитель пресс-службы Аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк.
— Уважаемые коллеги журналисты! Предварительное решение о прекращении аккредитации отменено. Извините за такое решение! — написала Ирина Кармелюк.
Напомним, комитет Верховной Рады по свободе слова запретил журналистам НикВести и другим представителям средства массовой информации посещать парламент.
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В Верховной раде отменили принятое ранее решение о лишении аккредитации журналистов более двух десятков СМИ, среди которых НикВести, посещать парламент. В парламенте извинились за такое решения.
Об этом в Facebook сообщила руководитель пресс-службы Аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк.
— Уважаемые коллеги журналисты! Предварительное решение о прекращении аккредитации отменено. Извините за такое решение! — написала Ирина Кармелюк.
Напомним, комитет Верховной Рады по свободе слова запретил журналистам НикВести и другим представителям средства массовой информации посещать парламент.