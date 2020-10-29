По состоянию на утро 29 октября в мире зарегистрировали 504 419 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли за сутки — 7 104 пациента.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Всего в мире зафиксировано 44 774 763 случая инфицирования. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 1 179 225 пациентов.

Успешно преодолели болезнь и выздоровели — 32,7 миллионов человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений — США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина поднялась на 22-е место мирового рейтинга и находится на седьмом в Европе.

Напомним, что вчера, 28 октября, в Украине выявили 7342 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (7474 днем ранее).