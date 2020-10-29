За сутки 28 октября коронавирус диагностировали у 577 жителей столицы, 5 заболевших скончались.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

— Заболевание коронавирусом за минувшие сутки в Киеве обнаружили у 577 человек. 5 заболевших скончались. Ситуация с распространением вируса – тревожная. Не будьте легкомысленными, не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя, - сообщил он.

Среди новых больных 314 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 225 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 19 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 месяца до 17 лет. Заболел, в частности, 21 медик. При этом 63 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (129), в Днепровском (104) и в Дарницком (75) районах.

По состоянию на 29 октября, в столице уже 36 027 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 726 киевлян. Преодолели болезнь 12405 жителей Киева, из них 259 за минувшие сутки.

Напомним, что вчера, 28 октября, в Украине выявили 7342 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (7474 днем ранее).