За сутки 28 октября коронавирус диагностировали у 577 жителей столицы, 5 заболевших скончались.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
— Заболевание коронавирусом за минувшие сутки в Киеве обнаружили у 577 человек. 5 заболевших скончались. Ситуация с распространением вируса – тревожная. Не будьте легкомысленными, не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя, - сообщил он.
Среди новых больных 314 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 225 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 19 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 месяца до 17 лет. Заболел, в частности, 21 медик. При этом 63 человек госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (129), в Днепровском (104) и в Дарницком (75) районах.
По состоянию на 29 октября, в столице уже 36 027 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 726 киевлян. Преодолели болезнь 12405 жителей Киева, из них 259 за минувшие сутки.
Напомним, что вчера, 28 октября, в Украине выявили 7342 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (7474 днем ранее).
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
За сутки 28 октября коронавирус диагностировали у 577 жителей столицы, 5 заболевших скончались.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
— Заболевание коронавирусом за минувшие сутки в Киеве обнаружили у 577 человек. 5 заболевших скончались. Ситуация с распространением вируса – тревожная. Не будьте легкомысленными, не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя, - сообщил он.
Среди новых больных 314 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 225 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 19 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 месяца до 17 лет. Заболел, в частности, 21 медик. При этом 63 человек госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (129), в Днепровском (104) и в Дарницком (75) районах.
По состоянию на 29 октября, в столице уже 36 027 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 726 киевлян. Преодолели болезнь 12405 жителей Киева, из них 259 за минувшие сутки.
Напомним, что вчера, 28 октября, в Украине выявили 7342 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (7474 днем ранее).