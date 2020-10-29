Киев занял третье место в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире.

Как свидетельствуют данные портала IQair.

По состоянию на 10:30 утра 29 октября Киев находится на 3-м месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха с индексом загрязнения воздуха 159 при норме в 50.

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как «нездоровый».

Киев опережают в антирейтинге только индийская столица Дели и пакистанский Лахор.

В четверг утром в Киеве наблюдается сильный туман. Видимость не превышает 500 м.

Утром 28 октября Киев был на 15 месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха, позже стал 10-м, а поздно вечером был на 8-м месте.

Ранее сообщалось, что Киев оказался на втором месте в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.