Кабинет Министров Украины разрешил использовать бюджетные средства из COVID-фонда на «реализацию отдельных периодов производства телевизионных сериалов патриотического направления».

Такой проект постановления Кабмин одобрил на заседании 28 октября, пишет пресс-служба Минкульта.

— Документ, в частности, позволяет использовать бюджетные средства на покрытие расходов на реализацию отдельных периодов производства телевизионных сериалов патриотического направления, - сказано в сообщении.

В Минкульте заявили, что это даст возможность эффективнее использовать 100 млн грн, выделенных на создание «этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли» в условиях коронакризиса.

Средства должны быть использованы до конца текущего года.

Напомним, что из ковидного фонда Кабмин выделил МВД дополнительные 2 миллиарда для работников Нацполиции, задействованных в борьбе с COVID-19.