Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает на завтра Совет национальной обороны.
Об этом сообщил премьер Франции Жан Кастекс, сообщает BFMTV.
Кастекс назвал нападение в Ницце варварским. Он поблагодарил полицейских, которые задержали нападавшего.
– Ответ правительства будет твердым, незамедлительным и безжалостным. План будет доведен до максимального уровня по всей стране, - заявил он.
У этого плана есть три уровня: самый низкий «бдительность», второй - «риск атаки», когда угроза высока, и самый высокий - «атака». Последний может быть активирован в случае неминуемой угрозы террористического акта или сразу после нападения.
Напомним, сегодня, 28 октября, в Ницце у базилики Нотр-Дам неизвестный напал с ножом на людей. В результате погибла женщина, несколько человек получили ранения.
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Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает на завтра Совет национальной обороны.
Об этом сообщил премьер Франции Жан Кастекс, сообщает BFMTV.
Кастекс назвал нападение в Ницце варварским. Он поблагодарил полицейских, которые задержали нападавшего.
– Ответ правительства будет твердым, незамедлительным и безжалостным. План будет доведен до максимального уровня по всей стране, - заявил он.
У этого плана есть три уровня: самый низкий «бдительность», второй - «риск атаки», когда угроза высока, и самый высокий - «атака». Последний может быть активирован в случае неминуемой угрозы террористического акта или сразу после нападения.
Напомним, сегодня, 28 октября, в Ницце у базилики Нотр-Дам неизвестный напал с ножом на людей. В результате погибла женщина, несколько человек получили ранения.