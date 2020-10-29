Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает на завтра Совет национальной обороны.

Об этом сообщил премьер Франции Жан Кастекс, сообщает BFMTV.

Кастекс назвал нападение в Ницце варварским. Он поблагодарил полицейских, которые задержали нападавшего.

– Ответ правительства будет твердым, незамедлительным и безжалостным. План будет доведен до максимального уровня по всей стране, - заявил он.

У этого плана есть три уровня: самый низкий «бдительность», второй - «риск атаки», когда угроза высока, и самый высокий - «атака». Последний может быть активирован в случае неминуемой угрозы террористического акта или сразу после нападения.

Напомним, сегодня, 28 октября, в Ницце у базилики Нотр-Дам неизвестный напал с ножом на людей. В результате погибла женщина, несколько человек получили ранения.