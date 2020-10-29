В четверг, 29 октября, во время онлайн-брифинга заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, начальник отдела оказания медицинской помощи матерям и детям Олег Бабин рассказал о том, какие обязательные обследования нужно пройти при симптомах COVID-19, о действиях медработника в случае подтверждения коронавируса у пациента, а также похожи грипп и COVID-19 или нет.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Олег Бабин отметил, что при симптомах COVID-19 больной обязательно должен пройти следующие обследования: ПЦР-тест, ЭКГ, общий клинический анализ крови, общий клинический анализ мочи, биохимический анализ крови, определение уровня глюкозы крови.

Он сообщил, что в случае подтверждения у человека COVID-19, медицинский работник регистрирует случай в форме первичной учетной документации № 060/о «Журнал учета инфекционных заболеваний». Далее медработник информирует о случае руководство больницы для организации дальнейшего клинического наблюдения, своевременной медицинской помощи и противоэпидемических мероприятий. В течение 2-х часов с момента подтверждения COVID-19 медработник информирует о случае лабораторный центр МОЗ Украины по административно-территориальной принадлежности, составляет график наблюдения и устанавливает контактных лиц больного.

В случае прохождения ПЦР-теста по собственной инициативе и при получении положительного результата, лаборатория должна передать данные в больницу, к которой относится пациент, для дальнейшей регистрации и мониторинга случая заболевания.

При этом Олег Бабин сообщил, что в некоторых случаях можно досрочно прекратить самоизоляцию.

— Прекратить досрочно самоизоляцию возможно при отсутствии симптомов заболевания и при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного в лаборатории, которая внесена в перечень лабораторий, имеющих право проводить тестирование на COVID-19, - отметил он.

Отвечая на вопрос о схожести коронавируса и гриппа, Олег Бабин обратил внимание на то, что COVID-19 и вирусы гриппа имеют схожую клиническую картину заболевания. Он отметил, что оба вируса вызывают респираторное заболевание, которое представляет собой широкий спектр заболеваний от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти.

Он рассказал, что грипп и коронавирус — это вирусные заболевания, которые не лечатся антибиотиками.

При этом, отмечает Олег Бабин, антибиотикотерапия начинается в том случае, если возникло осложнение вирусного заболевания, а именно острый бронхит, пневмония, то есть присоединилась бактериальная инфекция.

Информация подготовлена пресс-службой Николаевской облгосадминистрации