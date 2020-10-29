Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал трассы М-14 «Николаев — Херсон» по пилотному проекту.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, стоимость ремонта 69 километров автодороги составит 310 миллионов гривен.

Всего в рамках Первой программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли в украине отремонтируют 6 участков автодорог:

«Харьков — Днепр — Запорожье» (M-29, M-04, M-18);

«Борисполь — Полтава» (М-03);

«Херсон — Николаев» (М-14);

«Киев — Житомир — Ровно» (М-06);

«Ягодин — Ковель — Луцк» (М-07, М-19);

«Днепр — Кривой Рог — Николаев» (M-04, H-11).

— Вместе с Укравтодором, Всемирным банком и IFC представили их сегодня 310 участникам из 43 стран мира и 38 компаниям потенциальных инвесторов, - сказал Владислав Криклий.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский проверил ход выполнения ремонтных работ на трассе Н-14 «Николаев — Кропивницкий» и заявил, что в следующем году в Николаевской области построят двое больше дорог.