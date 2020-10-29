Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал трассы М-14 «Николаев — Херсон» по пилотному проекту.
Как сообщил он в своем Telegram-канале, стоимость ремонта 69 километров автодороги составит 310 миллионов гривен.
Всего в рамках Первой программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли в украине отремонтируют 6 участков автодорог:
— Вместе с Укравтодором, Всемирным банком и IFC представили их сегодня 310 участникам из 43 стран мира и 38 компаниям потенциальных инвесторов, - сказал Владислав Криклий.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский проверил ход выполнения ремонтных работ на трассе Н-14 «Николаев — Кропивницкий» и заявил, что в следующем году в Николаевской области построят двое больше дорог.
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал трассы М-14 «Николаев — Херсон» по пилотному проекту.
Как сообщил он в своем Telegram-канале, стоимость ремонта 69 километров автодороги составит 310 миллионов гривен.
Всего в рамках Первой программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли в украине отремонтируют 6 участков автодорог:
— Вместе с Укравтодором, Всемирным банком и IFC представили их сегодня 310 участникам из 43 стран мира и 38 компаниям потенциальных инвесторов, - сказал Владислав Криклий.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский проверил ход выполнения ремонтных работ на трассе Н-14 «Николаев — Кропивницкий» и заявил, что в следующем году в Николаевской области построят двое больше дорог.