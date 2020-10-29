Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко заявил, что персональную ответственность за ситуацию с антикоррупционной инфраструктурой несет лично президент Владимир Зеленский

Об этом он сказал в своем видеообращении, оппубликованном на странице в Facebook.

По словам Порошенко, решение Конституционного суда об отмене е-декларирования «действительно заслуживает заседания СНБО».

– По форме все правильно. А по сути - это издевательство. Потому что соавторами представления в Конституционный суд были народные депутаты из группы За майбутє, неформальным лидером которой является близкий политический и деловой партнер Зеленского господин Коломойский, - сказал Порошенко.

Экс-президент считает, что таким образом Зеленский пытается «обезопасить «Слуг» от претензий со стороны антикоррупционных органов.

– Другой ответ - глубже. Показательно, что к ключевым решениям в этом направлении имеет отношение откровенно пророссийская ОПЗЖ, с которой «Слуги» планируют формировать коалицию на местах, и олигархическая партия «За майбутє», - сказал он.

Порошенко добавил, что «Коломойский давно говорит, что Украине следует вернуться в сферу российского влияния».

Бывший президент отметил, что разрушение антикоррупционных органов и антикоррупционного законодательства наносит удар по отношениям Украины с Западом, ЕС, США.

– Оно провоцирует глубокий кризис в отношениях с международными партнерами, противоречит Соглашению об ассоциации, подрывает доверие. Такие действия идут вразрез с Конституцией Украины, с ее положениями относительно стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО, - сказал он.

Петр Порошенко заявил, что «под большую угрозу попал безвиз».

– Напомню, Зеленский лично уверял, что с безвизом - все в порядке. Или сознательно говорил неправду, или даже не способен осознать глубину проблемы, - считает Порошенко.

Пятый президент призвал европейских партнеров «не наказывать всех украинцев лишением безвиза за грехи власти».

– Кого наказывать - это всех лиц, причастных к разрушению антикоррупционной инфраструктуры, тотальному свертыванию реформ, торможению Украины на пути в Европу. Пусть свободно путешествуют не в Куршавель, Монако или Зальцбург, а в Ростов, Москву и Магадан, - сказал он.

Напомним, в Конституционном Суде обнародовали заявление собрания судей к президенту, премьеру и главе Верховной Рады, в котором сообщили о давлении.