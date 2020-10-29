Об этом сообщает «Белта».

Лукашенко отметил, что такие дружины уже начали работать, но развернулись «не в полную силу». Он предложил привлечь к работе бывших военных, которые якобы предлагают свою помощь силовикам, и вооружить их.

— Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин еще больше, чем мужчин: «возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы много чего можем!». Они могут нам очень помочь, — сказал Александр Лукашенко.

Он также заявил, что народные дружины должны «встрепенуться» и защищать свою страну.

— Не надо страну, мы с вами — генералы и другие люди, омоновцы, внутренние войска, армия — обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов, — добавил Александр Лукашенко.

Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя начало общенациональной забастовки в стране заявил, что белорусская молодежь, которая приобщается к оппозиционным протестам, должна «лишиться права быть студентами».