Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сделать неформальной работу «народных дружин» и привлечь к отрядам бывших военных.
Об этом сообщает «Белта».
Лукашенко отметил, что такие дружины уже начали работать, но развернулись «не в полную силу». Он предложил привлечь к работе бывших военных, которые якобы предлагают свою помощь силовикам, и вооружить их.
— Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин еще больше, чем мужчин: «возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы много чего можем!». Они могут нам очень помочь, — сказал Александр Лукашенко.
Он также заявил, что народные дружины должны «встрепенуться» и защищать свою страну.
— Не надо страну, мы с вами — генералы и другие люди, омоновцы, внутренние войска, армия — обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов, — добавил Александр Лукашенко.
Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя начало общенациональной забастовки в стране заявил, что белорусская молодежь, которая приобщается к оппозиционным протестам, должна «лишиться права быть студентами».
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сделать неформальной работу «народных дружин» и привлечь к отрядам бывших военных.
Об этом сообщает «Белта».
Лукашенко отметил, что такие дружины уже начали работать, но развернулись «не в полную силу». Он предложил привлечь к работе бывших военных, которые якобы предлагают свою помощь силовикам, и вооружить их.
— Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин еще больше, чем мужчин: «возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы много чего можем!». Они могут нам очень помочь, — сказал Александр Лукашенко.
Он также заявил, что народные дружины должны «встрепенуться» и защищать свою страну.
— Не надо страну, мы с вами — генералы и другие люди, омоновцы, внутренние войска, армия — обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов, — добавил Александр Лукашенко.
Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя начало общенациональной забастовки в стране заявил, что белорусская молодежь, которая приобщается к оппозиционным протестам, должна «лишиться права быть студентами».