На «Николаевском судостроительном заводе» завершился ремонт малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск», который два года назад был захвачен Россией в Керченском проливе.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

— Государственное предприятие «Николаевский судостроительный завод», которое входит в Государственный концерн «Укроборонпром», досрочно завершило ремонт малого бронированного катера «Бердянск» ВМС Вооруженных сил Украины, — говорится в сообщении.

В ходе ремонта, который начался в июне 2020 года, восстановлено все необходимое оборудование. Кроме того, специалисты предприятия устранили повреждения корпуса, которые МБАК "Бердянск" получил два года назад во время российской агрессии в Керченском проливе.

В пресс-службе добавили, что восстановленный катер успешно прошел ходовые испытания.

Справка: 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили три плавсредства ВМС Украины – катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» – направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. ФСБ России подтвердила применение оружия против украинских кораблей, ведомство утверждает, что три украинских военных корабля «незаконно пересекли госграницу России».

Как известно, 18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву.

При этом возвращенные Россией корабли не смогли вернуться своим ходом. Тогдашний командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отметил, что «русские их угробили».

Напомним, Николаевский судостроительный завод «Океан» подал свою заявку для участия в торгах на ремонт буксира ВМС Украины «Яны Капу», который два года назад был захвачен Россией в Керченском проливе.