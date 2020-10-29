Высший совет правосудия уволил с должности председателя Государственной судебной администрации Украины Зиновия Холоднюка по собственному желанию. Ранее он написал заявление об отставке.
В ВСП обещали рассмотреть заявление Зиновия Холоднюка до 29 октября. В указанный срок его удовлетворили, сообщает Интерфакс-Украина.
«Руководствуясь законодательством Высший совет правосудия решил уволить Холоднюка Зиновия Васильевича с должности главы государственной судебной администрации Украины по собственному желанию 30 октября 2020 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Зиновий Холоднюк возглавлял ГСА с 25 апреля 2014 года в соответствии с решением Совета судей Украины. 21 октября 2020 года он подал в ВСЫ заявление об увольнении по собственному желанию.
Как сообщалось, 17 июля детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.
По данным Антикоррупционного бюро, были объявлены подозрения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зиновию Холоднюку.
По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.
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Высший совет правосудия уволил с должности председателя Государственной судебной администрации Украины Зиновия Холоднюка по собственному желанию. Ранее он написал заявление об отставке.
В ВСП обещали рассмотреть заявление Зиновия Холоднюка до 29 октября. В указанный срок его удовлетворили, сообщает Интерфакс-Украина.
«Руководствуясь законодательством Высший совет правосудия решил уволить Холоднюка Зиновия Васильевича с должности главы государственной судебной администрации Украины по собственному желанию 30 октября 2020 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Зиновий Холоднюк возглавлял ГСА с 25 апреля 2014 года в соответствии с решением Совета судей Украины. 21 октября 2020 года он подал в ВСЫ заявление об увольнении по собственному желанию.
Как сообщалось, 17 июля детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.
По данным Антикоррупционного бюро, были объявлены подозрения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зиновию Холоднюку.
По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.