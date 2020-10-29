Официальный Вашингтон объявил о введении санкций против международных компаний в трех странах из-за финансовых операций с Ираном, которые обеспечивали финансовые поступления для режима в Тегеране путем купли-продажи нефтепродуктов.

Об этом говорится в официальном сообщении американского ведомства, обнародованном в четверг, пишет Укринформ.

— Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввел санкции против восьми компаний за их участие в купле-продаже иранских нефтехимических продуктов при посредничестве (иранской - ред.) компании Triliance Petrochemical Co. Ltd, — отмечается в документе

При этом уточняется, что фирмы, которые попали под ограничения, зарегистрированы в Иране, Китае и Сингапуре. Они проводили транзакции и обеспечивали пополнение доходов для иранского режима.

Это обеспечивало для Тегерана финансирование дестабилизирующей программы поддержки коррумпированных режимов и террористических групп на Ближнем Востоке, а в последнее время и в Венесуэле.

— Соединенные Штаты будут продолжать преследовать любой источник дохода, который иранский режим использует для финансирования террористических группировок и притеснения иранского народа, — заявил в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин.

Напомним, ранее США назвали Россию, Китай и Иран основными угрозами нацбезопасности