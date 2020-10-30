Лидеры стран Евросоюза провели экстренную видеоконференцию по вопросу пандемии коронавируса, во время которой приняли решение создать единую стратегию по тестированию, отслеживанию контактов и по вакцинации.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава Евросовета Шарль Мишель, пишет Корреспондент.

— Мы приняли решение согласовать общий подход по применению экспресс-тестов на антитела, стратегию по отслеживанию контактов, а также по созданию единой стратегии вакцинации, включая распределение вакцин между странами сообщества, — отметил Шарль Мишель и добавил, что документ должен быть готов до появления вакцины.

Причиной такого решения стало то, что, по мнению европолитиков, в странах ЕС системы тестирования и отслеживания перемещений граждан до сих пор не согласованы между собой.

Кроме того, на встрече Шарль Мишель подчеркнул, что необходимо бороться с ложными новостями, связанными с коронавирусом и вакцинами против него.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК уже выделила 220 миллионов евро на программу по безопасной перевозке COVID-пациентов между больницами стран Евросоюза, но работу необходимо улучшить путем качественного обмена информацией.

Также она предупредила, что карантинные меры могут быть введены надолго, согласно которым необязательные перемещения людей через внутренние границы ЕС нежелательны.

— Все перемещения граждан должны быть сведены только к строго необходимым. Из того, что мы понимаем сейчас, этим летом мы явно ослабили многие меры слишком рано, и это касается не только путешествий, — считает Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщалось, коронавирусом в мире с начала пандемии заболели уже 45 278 583 человек. За последние сутки в мире зафиксировали более 511 тысяч новых случаев заражения.