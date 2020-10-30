Коронавирусом в мире с начала пандемии заболели уже 45 278 583 человек. За последние сутки в мире зафиксировали более 511 тысяч новых случаев заражения.
Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
За 29 октярбя почти 81 тысячу новых случаев зарегистрировали в США, более 49 - в Индии, более 47 - во Франции.
Кроме того, в мире за последние сутки от коронавируса умерли 6,5 тысяч человек. Всего с начала пандемии вирус унес жизни 1 185 129 человек.
Почти 33 млн человек уже вылечились от коронавируса. Более 11 млн случаев остаются активными.
Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса COVID-19 может появиться в США до конца 2020 года, если будет доказана безопасность и эффективность.
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Коронавирусом в мире с начала пандемии заболели уже 45 278 583 человек. За последние сутки в мире зафиксировали более 511 тысяч новых случаев заражения.
Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
За 29 октярбя почти 81 тысячу новых случаев зарегистрировали в США, более 49 - в Индии, более 47 - во Франции.
Кроме того, в мире за последние сутки от коронавируса умерли 6,5 тысяч человек. Всего с начала пандемии вирус унес жизни 1 185 129 человек.
Почти 33 млн человек уже вылечились от коронавируса. Более 11 млн случаев остаются активными.
Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса COVID-19 может появиться в США до конца 2020 года, если будет доказана безопасность и эффективность.