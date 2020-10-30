Президент Болгарии Румен Радев отправился на карантин после того, как коронавирус подтвердился у главы аппарата президента Димитра Стоянова.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Димитрий Стоянов отправился на самоизоляцию тремя днями ранее — 26 октября. С коллегами он общался за три дня до того, как врачи диагностировали у него COVID-19.

Также коронавирусом заболели премьер-министр страны Бойко Борисов и губернатор Центрального банка Димитр Радев.

В Болгарии с населением почти 7 миллионов человек COVID-19 подтвердили в 48 150 граждан страны, из них 19 695 побороли коронавирусную болезнь, а 1225 пациентов скончались.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8312 человек, зафиксировано 173 летальных случая, 3394 пациента выздоровели.