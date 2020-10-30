Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает за то, чтобы страны-члены Евросоюза не закрывали свои границы друг от друга в условиях карантина из-за ситуации с коронавирусом. Это касается внутренних границ ЕС.

Об этом сообщает DW.

Фон дер Ляйен сказала во время видеоконференции глав государств-членов ЕС, что «весной закрытие границ в Евросоюзе не помогло остановить распространение вируса, а лишь навредило внутренней торговле».

Отмечается, что такую позицию поддержала также канцлер Германии Ангела Меркель.

— Именно для Германии как страны в центре Европы важно, чтобы границы оставались открытыми, чтобы экономические потоки сохранялись, и мы вместе боролись с пандемией, – сказала Ангела Меркель.

Напомним, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против нового закрытия границ нашей страны из-за эпидемии коронавируса и карантинных ограничений.