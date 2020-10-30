Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ из-за гибели двух военных на Донбассе.

Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в Telegram.

— В 00:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела, погибли два военнослужащих ВС Украины. Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ, - сказано в сообщении.

Напомним, что 29 октября российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, от чего пострадали двое украинских военных. С начала суток 30 октября двое военных погибли в результате вражеских обстрелов.