Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ из-за гибели двух военных на Донбассе.
Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в Telegram.
— В 00:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела, погибли два военнослужащих ВС Украины. Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ, - сказано в сообщении.
Напомним, что 29 октября российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, от чего пострадали двое украинских военных. С начала суток 30 октября двое военных погибли в результате вражеских обстрелов.
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Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ из-за гибели двух военных на Донбассе.
Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в Telegram.
— В 00:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела, погибли два военнослужащих ВС Украины. Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ, - сказано в сообщении.
Напомним, что 29 октября российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, от чего пострадали двое украинских военных. С начала суток 30 октября двое военных погибли в результате вражеских обстрелов.