Министерство здравоохранения выступает против возвращения к жесткому общенациональному карантину, несмотря на всплеск заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сегодня, 30 октября, пишет «Новое время».
— Мы считаем, что стратегия адаптивного карантина, когда мы вводим ограничения в регионе в зависимости от эпидситуации, абсолютно правильная. Учитывая ряд факторов, в том числе экономические, мы должны максимально избегать полного локдауна, - сказал Максим Степанов.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали сразу два антирекорда — по количеству новых случаев коронавируса, госпитализаций и смертей.
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Министерство здравоохранения выступает против возвращения к жесткому общенациональному карантину, несмотря на всплеск заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сегодня, 30 октября, пишет «Новое время».
— Мы считаем, что стратегия адаптивного карантина, когда мы вводим ограничения в регионе в зависимости от эпидситуации, абсолютно правильная. Учитывая ряд факторов, в том числе экономические, мы должны максимально избегать полного локдауна, - сказал Максим Степанов.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали сразу два антирекорда — по количеству новых случаев коронавируса, госпитализаций и смертей.