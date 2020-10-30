Министерство здравоохранения выступает против возвращения к жесткому общенациональному карантину, несмотря на всплеск заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сегодня, 30 октября, пишет «Новое время».

— Мы считаем, что стратегия адаптивного карантина, когда мы вводим ограничения в регионе в зависимости от эпидситуации, абсолютно правильная. Учитывая ряд факторов, в том числе экономические, мы должны максимально избегать полного локдауна, - сказал Максим Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали сразу два антирекорда — по количеству новых случаев коронавируса, госпитализаций и смертей.