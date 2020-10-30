В пятницу, 30 октября, на здании Львовского городского совета появился баннер с карикатурой на судей Конституционного суда Украины, которые приняли скандальное решение об отмене е-декларирования.

Как пишет «Новое время», на баннере написано: «Конституционный суд на службе у коррупционеров».

Мэр Львова Андрей Садовый назвал скандальное решение Конституционного суда «полномасштабным антиконституционным государственным переворотом».

— Львов сказал четкое нет «волчьим» решением Конституционного суда. Электронное декларирование должно быть публичным, а за незаконное обогащение чиновники должны нести наказание. Только так сможем построить успешную страну. Это была предупредительная акция, но помните, что Львову не впервые начинать революцию, - написал он в Facebook.

Напомним, сегодня утром у здания Конституционного суда Украины в Киеве прошла акция протеста против судей, принявших скандальное решение о фактической отмене системы e-декларирования.