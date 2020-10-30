Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дает понять, что не намерен покидать страну под давлением протестов.
Об этом пишет TUT.by.
– Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни. Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил… Слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул. Слушайте, у нас было и посложнее, у нас жгли на улицах автомобили, анархисты и подонки со всего мира приезжали в середине 90-х, эти кадры есть. Штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили, - сказал Александр Лукашенко.
Напомним, ранее Александр Лукашенко поручил сделать неформальной работу «народных дружин» и привлечь к отрядам бывших военных.
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дает понять, что не намерен покидать страну под давлением протестов.
Об этом пишет TUT.by.
– Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни. Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил… Слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул. Слушайте, у нас было и посложнее, у нас жгли на улицах автомобили, анархисты и подонки со всего мира приезжали в середине 90-х, эти кадры есть. Штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили, - сказал Александр Лукашенко.
Напомним, ранее Александр Лукашенко поручил сделать неформальной работу «народных дружин» и привлечь к отрядам бывших военных.