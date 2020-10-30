В Европейской коммисии назвали условие для того, чтобы Венгрия могла купить российскую вакцину от COVID-19. Только, если вакцина будет сертифицирована в ЕС.
Об этом представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил на брифинге в Еврокомиссии.
По его словам, в противном случае Еврокомиссия должна будет принять против этой страны административные меры.
– Любая вакцина, закупаемая странами ЕС должна полностью соответствовать стандартам качества ЕС и должна пройти процедуру сертификации на рынке Евросоюза. Если любая из стран ЕС закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры, - заявил он.
Отметим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна надеется получить первые партии вакцины от коронавируса в декабре нынешнего года или январе 2021-го и ведет переговоры на тему возможных поставок с Россией и Китаем.
Напомним, ране стало известно, что Украина не будет закупать российский препарат якобы от коронавируса, поскольку эта вакцина не прошла все стадии клинических испытаний.
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В Европейской коммисии назвали условие для того, чтобы Венгрия могла купить российскую вакцину от COVID-19. Только, если вакцина будет сертифицирована в ЕС.
Об этом представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил на брифинге в Еврокомиссии.
По его словам, в противном случае Еврокомиссия должна будет принять против этой страны административные меры.
– Любая вакцина, закупаемая странами ЕС должна полностью соответствовать стандартам качества ЕС и должна пройти процедуру сертификации на рынке Евросоюза. Если любая из стран ЕС закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры, - заявил он.
Отметим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна надеется получить первые партии вакцины от коронавируса в декабре нынешнего года или январе 2021-го и ведет переговоры на тему возможных поставок с Россией и Китаем.
Напомним, ране стало известно, что Украина не будет закупать российский препарат якобы от коронавируса, поскольку эта вакцина не прошла все стадии клинических испытаний.