Во Львове со 2 ноября школы возобновят работу в обычном режиме. По-прежнему будут отправлять на карантин классы, где обнаружены случаи заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Львовский горсовет.
Мэр Львова Андрей Садовой отметил, что мониторинг ситуации с заболеваемостью продолжается, а случаев отправления классов на самоизоляцию было очень мало.
– Мы мониторим ситуацию по каждому классу, по каждой школе. Это 117 школ. Честно говоря, за учебный период были случаи, когда мы отправляли классы на дистанционное обучение. Но в целом таких случаев было не много - меньше 1%, - заявил Садовой.
Напомним, в Николаеве разрешили работать заведениям общественного питания в условиях вхождения города в «красную» зону карантина.
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Во Львове со 2 ноября школы возобновят работу в обычном режиме. По-прежнему будут отправлять на карантин классы, где обнаружены случаи заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Львовский горсовет.
Мэр Львова Андрей Садовой отметил, что мониторинг ситуации с заболеваемостью продолжается, а случаев отправления классов на самоизоляцию было очень мало.
– Мы мониторим ситуацию по каждому классу, по каждой школе. Это 117 школ. Честно говоря, за учебный период были случаи, когда мы отправляли классы на дистанционное обучение. Но в целом таких случаев было не много - меньше 1%, - заявил Садовой.
Напомним, в Николаеве разрешили работать заведениям общественного питания в условиях вхождения города в «красную» зону карантина.