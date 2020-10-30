Во Львове со 2 ноября школы возобновят работу в обычном режиме. По-прежнему будут отправлять на карантин классы, где обнаружены случаи заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Львовский горсовет.

Мэр Львова Андрей Садовой отметил, что мониторинг ситуации с заболеваемостью продолжается, а случаев отправления классов на самоизоляцию было очень мало.

– Мы мониторим ситуацию по каждому классу, по каждой школе. Это 117 школ. Честно говоря, за учебный период были случаи, когда мы отправляли классы на дистанционное обучение. Но в целом таких случаев было не много - меньше 1%, - заявил Садовой.

Напомним, в Николаеве разрешили работать заведениям общественного питания в условиях вхождения города в «красную» зону карантина.