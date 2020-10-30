В штабе кандидата на пост мэра Николаева от партии «Слуга народа» Татьяны Домбровской считают, что результаты парламентских партий на местных выборах свидетельствуют о кризисе парламентаризма и победе «местечковых проектов».

Об этом заявил глава штаба Татьяны Домбровской Денис Денисенко, в пятницу, 30 октября, в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент НикВести.

Денис Денисенко считает, что результаты «Слуги народа» и других всеукраинских партий на местных выборах свидетельствуют о политическом кризисе в стране и о том, что местные элиты пользуясь политическими лозунгами превращаются в феодалов, которые «отрывают» города и области от проблем и идеологии государства.

Денис Денисенко и Татьяна Домбровская

Он также отметил, что результаты выборов говорят о том, что ни одна партия, которая сегодня представлена в Верховной Раде не сможет привести к победе своего кандидата в гонке за мэрское кресло ни в одном областном центре Украины.

— Сейчас в СМИ есть много оценок по поводу того, как те или иные партии выступили на выборах, кто какие получил результаты, в рамках страны, Николаева, области. Вот звучит мысль, что «Слуга народа» проиграла эти выборы, что результаты партии неудовлетворительны. Мы придерживаемся позиции, что все парламентские партии выступили неудовлетворительно на этих выборах и я считаю, что тот результат, которые есть — это поражение украинского парламентаризма, партийной системы. Скорее всего, не одна из парламентских партий не получит ни одного кресла мэра областного центра. И это та оценка, которую украинцы дали парламентским партиям. К сожалению, она не очень хорошая. К сожалению, у нас победил местечковый популизм, в каждом городе какие-то локальные проекты, оторванные от всеукраинской проблематики, ответственности, идеологий. Это очень тревожная тенденция, которая приведет к тому, что вместо децентрализации мы получим федерализацию, — заявил Денис Денисенко.

Напомним, занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская отказалась поддерживать кого-либо из вышедших во второй тур претендентов на пост городского головы. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.