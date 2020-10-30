Министерство здравоохранения обновило список стран «красной» зоны, включив туда Сан-Марино и Италия.

Соответствующий список 30 октября обнародовало Министерство здравоохранения Украины.

При этом «красными» также продолжают оставаться США, Великобритания, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия, Словения и другие.

В «зеленом» списке находятся, в частности, такие страны: ОАЭ, Болгария, Кипр, Албания, Чехия, Германия, Турция, Египет, Литва, Латвия, Греция.

Отмечается, что при возвращении из «красных» стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.

Напомним, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина в Украине.