Министерство здравоохранения обновило список стран «красной» зоны, включив туда Сан-Марино и Италия.
Соответствующий список 30 октября обнародовало Министерство здравоохранения Украины.
При этом «красными» также продолжают оставаться США, Великобритания, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия, Словения и другие.
В «зеленом» списке находятся, в частности, такие страны: ОАЭ, Болгария, Кипр, Албания, Чехия, Германия, Турция, Египет, Литва, Латвия, Греция.
Отмечается, что при возвращении из «красных» стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.
Напомним, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина в Украине.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Министерство здравоохранения обновило список стран «красной» зоны, включив туда Сан-Марино и Италия.
Соответствующий список 30 октября обнародовало Министерство здравоохранения Украины.
При этом «красными» также продолжают оставаться США, Великобритания, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия, Словения и другие.
В «зеленом» списке находятся, в частности, такие страны: ОАЭ, Болгария, Кипр, Албания, Чехия, Германия, Турция, Египет, Литва, Латвия, Греция.
Отмечается, что при возвращении из «красных» стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.
Напомним, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина в Украине.